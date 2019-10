Bibliotecas do UNINTA aderem ao Outubro Rosa

Desde a primeira semana de outubro, as bibliotecas do Centro Universitário Inta (UNINTA) aderiram a campanha nacional “Outubro Rosa”, que tem por objetivo compartilhar informações sobre o câncer de mama, promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de saúde e, assim, contribuir para a redução da mortalidade.





A ação conta com exposição literária, que reúne um acervo sobre o câncer de mama, seu diagnóstico e prevenção, a biblioteca central e as setoriais estão decoradas com a temática, além da distribuição de lacinhos rosas. Desde o início da mobilização, já foram distribuídos mais de 1.500 laços cor-de-rosa, símbolo do movimento, tanto para os usuários quanto para os visitantes e colaboradores, que também escreveram mensagens solidárias a todos os que se encontram engajados nesta luta.





O bibliotecário Germano Moreira, responsável pela Biblioteca, comenta que “toda a equipe da biblioteca se solidariza com a campanha” e acrescenta, “fizemos os lacinhos e disponibilizamos no balcão, para nossa surpresa, na primeira semana, metade já foi retirada”.





A iniciativa encontra respaldo na nova proposta da biblioteca que, explorando tendências mundiais, está se renovando e deixando a condição de depositária de acervo para o reconhecimento como espaço de convívio social e de difusão do conhecimento e cultura.