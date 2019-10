Comunicado do SAAE para moradores dos bairros Cidade José Euclides, Junco e Cohab 3.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (SAAE) informa, através da Gerência de Água, que está realizando, nesta quinta-feira (17/10), manutenção eletromecânica no sistema de bombeamento do reservatório Piçarreira. Com a execução dos trabalhos, haverá interrupção temporária no abastecimento dos bairros Cidade José Euclides (Terrenos Novos), Junco e Cohab III.





A estimativa é de que os trabalhos sejam concluídos até às 14h desta quinta-feira (17/10). Depois deste horário, a distribuição de água voltará gradativamente. Como o sistema funciona por pressão, a água chegará mais rápido nas regiões centrais e só depois nas áreas mais elevadas.





O SAAE alerta que esta paralisação, poderá ocasionar alterações na turbidez e coloração da água.





O SAAE pede a compreensão dos moradores e destaca que trabalha para garantir água para toda população de Sobral com regularidade, qualidade e segurança.





Para reclamações, solicitações, sugestões ou esclarecimentos, a população pode entrar em contato com o SAAE pelos canais de atendimento: 0800.283.0195 –(88) 3677-9130.





Sobral (CE), 17 de outubro de 2019

Assessoria de Comunicação do SAAE