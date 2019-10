BOMBA: Professor homossexual estupra garoto de 9 anos na sala de aula em Sobral

Acompanhe o relato de uma avó que teve seu neto, de nove anos, estuprado dentro de uma sala de aula e está desamparada. O garoto precisa passar por uma operação, pois perdeu o controle do esfíncter após o abuso sexual, que se deu de forma contínua. A família, que mora num bairro pobre de Sobral, não tem recursos para bancar a cirurgia.

(Isabel Teles, avó da vítima, mora no Sumaré)





Depois do caso de estupro de uma criança de três anos em uma creche de Sobral, na semana passada, outro caso chocante também ocorreu no ambiente escolar. Desta vez, o criminoso era o próprio professor. Um garoto de nove anos foi seguidamente estuprado dentro de uma sala de aula no bairro Sumaré. O agressor usava da força física e de ameaças para submeter a criança aos seus desejos sexuais.





Segundo relato de Isabel Teles, avó que detém a guarda do neto, o garoto contou que o estuprador usava um revólver e um brasão do Conselho Tutelar. A carteira era usada para ameaçar tirar o menino da guarda da avó.





O caso ocorreu em junho, na Escola José Parente Prado, no Sumaré. A avó tomou conhecimento do caso quando a criança começou a defecar nas calças. Ao investigar, garoto contou o caso. Além do trauma psicológico, a criança perdeu o controle do esfíncter, e com frequência suja a roupa com os excrementos. “Ele passou a comer menos, pois sabe que não controla os intestinos”, disse a avó.





Assista ao relato da avó:

