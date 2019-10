Flamengo atropela o Grêmio e decidirá Libertadores contra o River

Com gols de Bruno Henrique, Gabigol, Pablo Marí e Rodrigo Caio, time volta a dar show no Maracanã e vai a uma decisão da competição após 38 anos.





O Flamengo está na final da Libertadores! Atuando com autoridade, a equipe não tomou conhecimento do Grêmio na noite desta quarta-feira e venceu por 5 a 0, se garantindo na decisão da competição continental. O adversário será o River Plate, que se classificou ao eliminar o Boca Juniors. A partida está marcada para o dia 23 de novembro, em Santiago, no Chile.

Gabigol comemora um de seus gols contra o Grêmio na semifinalSergio Moraes/Reuters - 23.10.2019





Os gols do Rubro-Negro foram marcados por Bruno Henrique, Gabigol (duas vezes), Pablo Marí e Rodrigo Caio. A final é a primeira da equipe no torneio em 38 anos. A última foi em 1981, quando foi campeão ao derrotar o Cobreloa.





O jogo





Apesar do grande momento vivido na temporada, o Flamengo demonstrou certo nervosismo no início da partida, não conseguindo envolver o Grêmio, como costuma fazer com os adversários. Tanto é que a primeira grande chance foi do time visitante. Aos 18, Everton recebeu na esquerda e cruzou forte para a área. Diego Alves defendeu, espalmando a bola para o meio da área. Maicon, na hora do chute, foi travado por Filipe Luís.





O susto fez o Rubro-Negro melhorar no jogo, passando a atacar mais. Aos 34, Arrascaeta recebeu pela direita e mandou direto para o gol. Paulo Victor espalmou e Gabigol tentou de bicicleta, mas mandou fraco.





Cinco minutos mais tarde, o camisa 9 dominou a bola dentro da área e mandou para o gol, mas novamente parou em Paulo Victor.





Aos 41, não teve jeito. Bruno Henrique puxou contra-ataque e tocou para Gabigol, que bateu firme. Paulo Victor defendeu, mas soltou a bola dentro da área, ficando fácil para o camisa 27 apenas empurrar para o gol e abrir o placar.





Na volta do intervalo, o Flamengo manteve o ritmo forte e rapidamente ampliou. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Gabigol, que acertou um belo chute de primeira. A bola ainda desviou em Pablo Marí e foi para o gol.





E o clube carioca queria mais. Aos 10, saiu o terceiro. Bruno Henrique foi derrubado por Geromel e o árbitro marcou pênalti. Gabigol foi para a cobrança e, com tranquilidade, deslocou Paulo Victor para tirar qualquer tipo de esperança do torcedor gremista.





Mas não parou por aí. E com direito a gols dos dois zagueiros. Aos 21, Pablo Marí recebeu cruzamento e, de cabeça, mandou para o gol. Quatro minutos mais tarde, foi a vez de Rodrigo Caio, também de cabeça, marcar o quinto após bola lançada da esquerda.





Na reta final, o Grêmio ainda tentou marcar o "gol de honra", mas parou em Diego Alves. Mais um motivo para a festa dos quase 70 mil torcedores presentes ao Maracanã!





FLAMENGO 5 X 0 GRÊMIO





Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/hora: 23/10/2019, às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Patricio Loustau (ARG)

Auxiliares: Diego Bonfa (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

Árbitro de vídeo: Raphael Claus (BRA)

Público/renda: 63.409 pagantes/69.981 presentes/R$ 8.150.645,00

Cartões amarelos: Rodrigo Caio (FLA) e Kannemann, Everton (GRE)





GOLS: Bruno Henrique 41'/1ºT (1-0), Gabigol 1'/2ºT (2-0), Gabigol 10'/2ºT (3-0), Pablo Marí 21'/2ºT (4-0) e Rodrigo Caio 25'/2ºT (5-0)





FLAMENGO: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson (Diego 41'/2ºT), Everton Ribeiro e Arrascaeta (Piris da Motta 22'/2ºT); Bruno Henrique (Vitinho 28'/2ºT) e Gabigol. Técnico: Jorge Jesus





GRÊMIO: Paulo Victor, Paulo Miranda, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Matheus Henrique, Maicon (Diego Tardelli 17'/2ºT), Alisson (Thaciano 30'/2ºT) e Everton; André (Pepê 13'/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho.





(R7)