SOBRAL: CASO NOVO DE ESTUPRO "ENGAVETADO"; VÍDEO

A notificação sobre um professor de educação física, suspeito de abusar sexualmente de suas alunas dentro da escola, segue engavetada sem o conhecimento do ministério Público que já deveria ter sido provocado pelo Conselho Tutelar, o que parece não ter sido.





A Secretaria da Educação de Sobral e alguns membros do Conselho Tutelar podem estar omissos a casos de estupro contra vulneráveis.





Quase uma dezena de casos surgiram em um curto espaço de tempo porque as próprias mães resolveram procurar ajuda, todos dentro de escolas municipais. Na maioria dos casos, a família é orientada pela direção da escola para não levar o caso pra frente. Com medo de retalhação da administração pública as famílias das crianças estupradas geralmente não buscam ajuda e outras reclamam que não denunciaram antes porque sabem que não vai dar em nada, segundo elas.





Diferentemente do caso do professor de educação física que está engavetado, no inicio desta semana a prefeitura municipal lançou nota explicando que havia acionado o Conselho Tutelar sobre o estupro da bebê de apenas 3 anos, mas na manhã de hoje (quinta-feira 24) uma das conselheiras disse em um programa de rádio que era mentira da prefeitura, pois isso foi feito somente depois do caso ganhar publicidade nas redes sociais e a própria mãe buscar ajuda.



Fonte: W. Macedo

Foto ilustrativa