UNINTA recebe mais uma vez o Selo de Instituição Socialmente Responsável

Sempre presente na comunidade com inúmeros projetos e campanhas sociais, o Centro Universitário Inta (UNINTA) recebeu, pela quinta vez consecutiva, o “Selo de Instituição Socialmente Responsável”, certificado pela 15° Campanha de Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular, que é realizada pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES).





O Selo é um reconhecimento feito às instituições que desenvolvem, durante todo o ano, projetos sociais nas áreas de educação, saúde, meio ambiente, entre outros, mostrando comprometimento também com a comunidade onde está inserida.





As ações que contribuíram para a premiação são realizadas pela Pró-Reitoria de Extensão e Responsabilidade Social (PRODERES), através da Pró-Reitora, Profa. Esp. Regina Aguiar em conjunto com as coordenações de todos os cursos de graduação do UNINTA, para que cada um contribua de acordo com sua área de atuação. Dentre as ações realizadas pelos estudantes e professores podem-se destacar palestras, visitas a hospitais e abrigos, doação de alimentos, atendimentos e orientações relacionados a saúde, e muitos outros.





Para conseguir o selo de reconhecimento, o UNINTA apoiou a campanha, que teve a duração de uma semana e forneceu as informações sobre as atividades que realiza, como dados estatísticos e as imagens registradas durante a ação.





O selo tem validade de um ano, ou seja, um ciclo da campanha. A certificação é renovada com a participação nas edições seguintes.