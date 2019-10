Catorze pessoas foram assassinadas no Ceará no fim de semana. Entre as vítimas, cinco mulheres

Catorze pessoas foram assassinadas no Ceará no fim de semana. Entre as vítimas dos crimes de morte estão cinco mulheres, executadas nos Municípios de Caucaia (dois casos), Aquiraz, Guaiúba e Ipueiras. Um casal foi fuzilado dentro de casa, no Distrito de Sítios Novos, em Caucaia, numa provável ação de integrantes de uma facção.





Ainda na noite de sexta-feira (18), uma violenta briga entre facções criminosas no Centro Educacional Patativa do Assaré, no bairro Ancuri, em Fortaleza, terminou no assassinato de um dos internos,um adolescente de 17 anos de idade. A unidade é destinada ao recolhimento de menores infratores. Pablo Oliveira da Silva foi atingido com pauladas, golpes de “cossoco”, socos e chutes e morreu em uma das alas invadidas pela facção rival. Outro menor ficou ferido e foi levado a um hospital.





Na manhã de sábado (19), o corpo da modelo Maria Lucilene da Silva Monteiro, 38 anos, foi encontrado com sinais de estrangulamento. Ela estava desaparecida desde a última terça-feira (15), quando foi vista na companhia do marido,no bairro Serrinha, na Capital. O corpo foi deixado pelos assassinos nas margens da rodovia estadual CE-040, no Município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O marido e um amigo são suspeitos e estão detidos no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Fortaleza.





Uma adolescente de apenas 15 anos foi morta a tiros, na noite do último sábado (19), na comunidade Santa Rosa, nas margens da BR-222, no Município de Caucaia, na RMF. A garota, identificada como Edwirgens Rodrigues, foi executada com vários tiros na cabeça, em casa.





Um crime de feminicídio foi registrado neste domingo na Região Metropolitana de Fortaleza. Uma mulher foi assassinada pelo ex-companheiro no Município de Guaiúba. A Polícia não deu maiores detalhes do caso.





Crimes no Interior





Maria Laércia Fortunato, 49 anos, comerciante e proprietária de uma farmácia na cidade de Ipueiras (a 298Km de Fortaleza), foi assassinada, a tiros, dentro do seu estabelecimento. O crime ocorreu na manhã da última sexta-feira (18). A Polícia suspeita de uma pistolagem.





No Sítio Boqueirão, zona rural do Município de Assaré, no Cariri,um homem conhecido ali como “Corrozinho Gesseiro”, foi assassinado, a golpes de faca, na madrugada de domingo.





O jovem Jonathan Rebouças de Sousa, 26 anos, foi assassinado a golpes de faca, na tarde de sábado passado, no bairro Nova Caiçara, na cidade de Sobral.





Também em Sobral, o corpo de um rapaz de 22 anos, foi encontrado na manhã do domingo, no bairro do Junco. José Lucas Albuquerque de Sousa foi encontrado com marcas de violência.





Raimundo Fenelon Francelino, 52 anos, se envolveu em uma briga com num vizinho e acabou morto com vários golpes de foice. O crime ocorreu sábado passado, na localidade de Sítio Piripiri, zona rural de Iguatu, no Centro-Sul do estado.





No Centro da cidade de Uruoca, um homem foi morto, a tiros, na noite do último sábado. Vítima identificada como Antônio Carneiro Celestino, 36 anos de idade.





O pescador Noé Francisco da Costa , 50 anos, morreu ao se envolver em uma briga, sendo esfaqueado várias vezes. O assassinato ocorreu no Município de Granja, na Zona Norte.





O corpo de Daniel Amaro da Silva, 21 anos, foi encontrado na noite de domingo, por volta das 19 horas, na localidade Sítio dos Coxos, às margens da rodovia estadual CE-397, no Município de Porteiras. Daniel apresentava vários golpes de faca.





(Fernando Ribeiro)