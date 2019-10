Cinco mulheres foram assassinadas no fim de semana no Ceará. No ano, já são 174 crimes

Subiu para 174 o número de mulheres assassinadas no Ceará em 2019. Somente no último fim de semana, cinco mulheres foram mortas no estado, sendo quatro casos na Região Metropolitana de Fortaleza e outro no interior. Dois homens estão presos no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), suspeitos de um dos assassinatos.





O crime do qual os dois homens são suspeitos teve como vítima a modelo Maria Lucilene da Silva Monteiro, 38 anos, que havia desaparecido desde a última terça-feira (15), quando foi vista em companhia do marido no bairro Serrinha (zona Sul da Capital). No sábado (19), o corpo da modelo foi encontrado com sinais de violência (estrangulamento) às margens da rodovia estadual CE-040, em Aquiraz. O marido foi detido na BR-116, em Jaguaribe (a 300Km da Capital), quando fugia.





Na cidade de Ipueiras, uma comerciante foi assassinada, a tiros, na manhã da última sexta-feira (18).Tratava-se de Maria Laércia Fortunato, 49 anos, dona de uma farmácia no Centro daquela cidade. Um homem, ainda não identificado, invadiu o ponto comercial e atirou várias vezes contra a mulher, que teve morte imediata. O assassino fugiu.





Adolescente executada





Em Caucaia, uma adolescente de apenas 15 anos de idade, identificada por Edwirgens Rodrigues, foi morta, a tiros, na noite do último sábado (19). O crime aconteceu no bairro Santa Rosa, nas margens da BR-222, no Município de Caucaia. A Polícia suspeita de um crime ligado ao tráfico de drogas. A maioria dos tiros atingiu a cabeça da jovem, como marca de uma execução sumária.





Também em Caucaia, outra jovem foi assassinada juntamente com o namorado. O crime de duplo homicídio ocorreu na madrugada de ontem, no Distrito de Sítios Novos.





Em Guaiúba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foi registrada a morte de uma mulher, em um caso de feminicídio. O ex-companheiro dela é o suspeito.





Veja os casos de assassinatos de mulheres neste mês de outubro no Ceará:





01 – (02/10) – Sérgia Maria Feliciano de Castro, 51 (bala) – Rua Regina Célia/B. Jangurussu (CAPITAL)





02 – (06/10) – Maria Isabelle Freitas Guimarães, 2 (bala) – Av. Mister Hull/Antônio Bezerra (CAPITAL)





03 – (08/10) – Karla Andreza Batista Silvério, 25 (facadas) – Loc. Tabuleiro do Cabreiro (ARACATI)





04 - (10/10) – Vítima não identificada (bala) – (PACATUBA)





05 – (10/10) – Camila Nunes Maciel (bala) – Estrada do Sossego – (QUIXERAMOBIM)





06 – (18/10) – Maria Laércia Fortunato, 49 (bala) – Sede (IPUEIRAS)





07 – (19/10) – Maria Lucielne da Silva Monteiro, 38 (estrangulada) – CE-040 (AQUIRAZ)





08 – (19/10) – Edwirgens Rodrigues, 15 (bala) Bairro Santa Rosa/BR-222 (CAUCAIA)





09 – (20/10) – Vítima não identificada (outros meios) – (GUAIÚBA)





10 – (10 10) – Vítima não identificada (bala) – Distrito Sítios Novos (CAUCAIA).





(Fernando Ribeiro)