Sobe para 16 o número de mortos em acidentes no fim de semana. Um casal de jovens morreu em Jaguaretama

Subiu para 16 o número de mortos em acidentes de trânsito no fim de semana. Ainda na madrugada desta segunda-feira (21) um casal morreu em conseqüência de um desastre na estrada que liga os Municípios de Jaguaretama e Solonópole, na região do Vale do Jaguaribe. O desastre aconteceu próximo ao Triângulo e entroncamento da rodovia estsadual CE-371 e a BR-226, nas proximidades do parque de vaquejadas Maria Lucileda.





De acordo com as primeiras informações colhidas pela Polícia, o casal teria “sobrado” numa curva na estrada e sofrido lesões graves. O acidente ocorreu durante a madrugada, mas somente quando o dia amanheceu os corpos foram encontrados por populares, que acionaram a Polícia para o local.





A Polícia acionou a Perícia e a equipe do rabecão do Núcleo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) da cidade de Quixeramobim.





Os mortos foram identificados como sendo os jovens Raul Keliton e Janielli Pinheiro. O rapaz pilotava a moto de placa POB-1039, de marca Pop, e a jovem viajava na garupa.





Balanço





Entre a manhã de sexta-feira (18) e a madrugada desta segunda-feira (21), 16 pessoas morreram em conseqüência de acidentes de trânsito no Ceará. Destas, 12 eram ocupantes de motocicletas.





Os acidentes aconteceram nos seguintes Municípios: Mauriti (dois mortos), Saboeiro (dois mortos), Canindé (dois mortos), Jaguaretama (dois mortos), Milhã, Barro, Jaguaribara, Morada Nova, Jaguaruana, Aracati, Russas e Acaraú.





(Fernando Ribeiro)