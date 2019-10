O presidente da Assembleia Legislativa, José Sarto (PDT), deve anunciar, até a próxima semana, pacote de reestruturação administrativa na Casa. As mudanças incluem extinção de cargos, readequação e o anúncio de um concurso público na Casa. No Orçamento do Estado de 2020 está previsto o valor de R$ 100 mil para a realização do certame.





Fonte: Ponto Poder/DN