Concursos públicos oferecem remunerações de até R$ 30 mil

São mais de 2 mil vagas ofertadas para todos os níveis de ensino, do fundamental até superior. Fique ligado e não perca os prazos de inscrição.





Para quem busca fugir do desemprego e se colocar novamente no mercado de trabalho, os concursos públicos são sempre uma boa alternativa. As oportunidades existem para todos os níveis de escolaridade, desde fundamental, técnico, médio, até ensino superior.





São mais de 2 mil vagas para cargos e funções distintas, com salários que chegam até R$ 30 mil. É o caso do concurso oferecido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que oferta 50 vagas para juiz substituto.





Vale ressaltar também as oportunidades ofertadas pelo Corpo de Bombeiros e Governo do Estado de São Paulo, que, somados, oferecem quase 1.300 vagas.





Fique atento e não perca os prazos de inscrição.