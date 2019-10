CPI do BNDES retira nomes de Lula e Dilma da lista de indiciados

O relator da CPI do BNDES na Câmara dos Deputados, Altineu Cortês, retirou o nome dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff da lista de pessoas indiciadas por corrupção no BNDES. De acordo com O Antagonista, o Centrão e o PT articulavam para a retirada dos nomes. Em separado, pedindo votos pelo indiciamento, votaram os deputados: Sanderson, Paula Belmonte Lucas Redecker e Kim Kataguiri.





O relator da CPI argumentou que, por causa do risco de o relatório ser derrubado e a comissão ser encerrada sem nenhum indiciamento, resolveu tirar Lula e Dilma da lista.





Fonte: Gazeta do Povo e O Antagonista

Foto Sergio Lima/Poder 360