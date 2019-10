Curso de Jornalismo do UNINTA abre inscrições para a I Jornada da Comunicação

Estão abertas até o próximo dia 18 de outubro as inscrições da I Jornada da Comunicação do curso de Jornalismo do Centro Universitário Inta (UNINTA). A Jornada acontece durante os próximos dias 15, 16 e 17 de outubro durante os turnos da manhã, tarde e noite, nas dependências do UNINTA. As inscrições são abertas ao público e podem ser feitas através do link: https://www.even3.com.br/jornadacomunicacaouninta/





A Programação conta com palestras, debates, oficinas, feira criativa, show de bandas locais e apresentação de trabalhos científicos.Na sua primeira edição o evento traz como tema “A Influência das Novas Mídias e o Papel do Jornalista”.





Segundo a organização do evento, a atividade tem como objetivo promover a reflexão a respeito dos agentes da comunicação e as vertentes que surgem com as mídias sociais, assim como a importância destas ferramentas para construção de imagens públicas.





Serviço





Data: 15, 16 e 17 de outubro

Hora: Manhã/Tarde/Noite

Local: Centro Universitário Inta (Uninta)





Custo: R$34,00 (estudante Uninta), R$40,00 (público externo), R$15,00 (Apresentação de Trabalho), R$20,00 (Feira Criativa)





Contato: (88) 99620.2529 - @1jornadadacomunicacao (Instagram)