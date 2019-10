Dono da Havan vai pagar advogados do agressor de José Guimarães

Enquanto isso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, presta solidariedade ao deputado.





O dono da Havan, Luciano Hang, usou as redes sociais, nesta quarta-feira (2), para dizer que irá pagar os advogados do agressor do deputado federal José Guimarães (PT-CE). O petista foi insultado durante voo entre Fortaleza e Brasília na última segunda-feira.





“Agora querem processar o Gilberto por falar umas verdades para o Zé Guimarães. Por isso coloco minha equipe jurídica à disposição para te defender, Gilberto. Você não está sozinho”, escreveu Hang.





Confira vídeo: