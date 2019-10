DENÚNCIA DO INTERNAUTA: SAÚDE PÚBLICA DE SOBRAL NA UTI

Veja a reclamação do internauta na íntegra:

"Boa tarde. Venho por meio desse blog fazer uma reclamação a respeito dos gestores do PSF de Rafael Arruda. Moro no Ouro Branco é meu PSF e Anexo de Rafael Arruda e sempre falta médico e enfermeiro. Tenho um bebê de 10 meses e meu filho fez 2 puericultura, uma atrasada de 15 dias e outra de 2 meses. E sempre quando marcam puericultura quando chego no PSF, médico e enfermeiro não vão e por isso fica. Detalhe cheguei hoje tinha 1 gestante e 3 puericultura com a minha quero uma resposta. Quero saber até quando vamos ficar sem atendimento.









Tem 8 meses que meu filho não tem Puericultura."