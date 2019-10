VII Jornada da Fisioterapia ofereceu programação diversificada a estudantes e profissionais da saúde

Entre os dias 16 e 18 de outubro, o Centro Universitário Inta (UNINTA) realizou a VII Jornada da Fisioterapia. Com a programação diversificada, o evento promoveu palestras, minicursos e oficinas para a comunidade acadêmica e contou com a organização da coordenação do curso e dos estudantes pertencentes ao Centro Acadêmico.





O coordenador do curso de Fisioterapia, Prof. Me. Rômulo Goulart comentou sobre a importância da jornada para acadêmicos e profissionais da área. “A jornada foi um momento de integração entre os alunos e empoderamento da comissão organizadora. Muito conhecimento foi discutido, principalmente em torno da temática empreendedorismo, inovação e funcionalidade. Tivemos mais de 100 trabalhos submetidos, então é um evento que contempla a formação, o aprimoramento e a produção científica. Posso dizer que é um momento importante para a Fisioterapia no Brasil, principalmente porque este ano completa 50 anos da sua regulamentação”, declarou.





Para palestrar aos estudantes, a jornada teve grandes nomes da Fisioterapia, tais como o empresário, Dr. José Helder Lima Verde Montenegro e os fisioterapeutas Francisco Wesley de Souza, Noeme Moura Fé, Heldâneo Ximenes, Daniel Cavalcante, Evelyne Albuquerque, Enoque Lira, Amanda Lopes, Ramon Távora Viana, Rayele Moreira e Jaqueline Rocha.





O evento contou ainda com a participação dos egressos de sucesso do UNINTA, os fisioterapeutas Karen Priscila, residente da Santa Casa de Misericórdia de Sobral; Fernanda Nogueira, fisioterapeuta pélvica; Carlos Natanael, atuante no Núcleo de Atendimento em Dermatofuncional (NADEF) e Arthur Brandão, professor da Faculdade Novo Tempo de Itapipoca (FNTI).