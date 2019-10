1º DE OUTUBRO: DIA DO VEREADOR

A data homenageia o cargo político do representante de uma cidade ou município, que está encarregado de funções legislativas ou executivas, dentro da chamada Câmara dos Vereadores, em Brasília.





Origem do Dia do Vereador





O Dia do Vereador foi instituído através da Lei Federal nº 7.212, de 11 de julho de 1984.





O Decreto de Lei definiu o dia 1º de outubro como Dia do Vereador, porque foi nesta data que o ex-imperador do Brasil D. Pedro I oficializou as normas que definem o cargo de vereador no país.





Fonte: Calendarr