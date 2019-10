Duas apostas de Fortaleza levam mais de R$ 170 mil

Na quarta-feira (16), uma aposta da capital cearense levou mais de R$ 34 milhões na Mega-Sena.

Dois apostadores de Fortaleza levaram uma premiação total de R$ 177.337,59 na Lotofácil e na Lotomania, em sorteio realizado na noite desta sexta-feira (18), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Na quarta-feira (16), o prêmio de mais de R$ 34 milhões da Mega-Sena também foi para uma aposta da capital cearense.





De acordo com a Caixa Econômica Federal, 34 apostadores acertaram as 15 dezenas da Lotofácil, entre eles um de Fortaleza. Cada apostador ficou com o prêmio de R$ 58.200,93. Os demais ganhadores são de outros nove estados e duas apostas foram realizadas pela internet por meio do Canal Eletrônico.





Os números sorteados do concurso 1.879 foram: 02-04-05-06-08-10-11-13-15-16-19-20-21-24-25.





Lotomania





Ninguém acertou os 20 números do concurso 2.014 da Lotomania nesta sexta-feira, entretanto uma aposta de Fortaleza levou o prêmio de R$ 119.136,66 por não ter feito nenhum acerto, faixa que também garante premiação (0 acerto).





Os números sorteados foram: 03-09-13-23-29-32-34-40-58-61-63-66-70-72-74-76-77-80-81-99.





Somando as três premiações obtidas pelos apostadores do estado nesta semana, o valor chega a 34.792.906,87. (DN)