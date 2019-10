POLÍCIA CIVIL PRENDE SUSPEITO DE INVADIR CONTAS BANCÁRIAS PELA INTERNET

Um homem foi preso suspeito de invadir contas bancárias e transferir dinheiro das vítimas, em Fortaleza. A prisão aconteceu, na manhã desta sexta-feira (18), após investigação do 5º Distrito Policial (5º DP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). A equipe policial deflagrou a operação “Roda da Fortuna”, onde cumpriu mandados de buscas domiciliares decretados pela 10ª Vara Criminal de Fortaleza.

O crime apurado se refere ao furto qualificado mediante fraude, praticado por Israel Ribeiro Moura (27), sem antecedentes. A investigação teve início após uma das vítimas realizar o registro do Boletim de Ocorrência (B.O), dando início às diligências. O suspeito transferiu valores da conta da vítima para sua conta. Durante a operação policial, Israel Ribeiro foi preso em flagrante por ter sido encontrado em seu quarto, escondido em um cofre, munições calibre. 380.

De acordo com as apurações policiais, o infrator utilizava notebooks e celulares para aplicar os golpes. Os equipamentos foram apreendidos e serão analisados. Além disso, o suspeito assumiu ter praticado o mesmo tipo de crime mais de uma vez e estar associado com criminosos, fato que será devidamente investigado pela Polícia Civil. Israel também foi autuado pela posse irregular das munições.





Denúncias





A Polícia Civil reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam ajudar na localização dos demais suspeitos do caso. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), para o (85) 3101-2948, do 5º DP, ou ainda para o número (85) 99117-4249, que é o WhatsApp da delegacia, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo é garantido.





(Polícia Civil CE)