POLÍCIA CIVIL PRENDE CASAL COM QUASE 1,5 KG DE MACONHA NO MACIÇO DE BATURITÉ

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), após diligências realizadas pela Delegacia Regional de Baturité, prendeu em flagrante, na tarde desta sexta-feira (18) um casal suspeito de tráfico de drogas, em Baturité, na região do Maciço de Baturité – Área Integrada de Segurança 15 (AIS 15). O casal estava em um veículo com cerca de 1,4 quilos de maconha prensada e foi detido após ser identificado pelo Sistema Policial de Indicativo de Abordagem (Spia).





Após receberem denúncias anônimas, policiais civis seguiram em diligência para averiguar a informação. Ao receber a localização do veículo onde os suspeitos estavam, eles se dirigiram para abordar o casal. Com o auxílio dos sensores monitorados pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), foi possível acompanhar a movimentação do veículo, bem como repassar as orientações necessárias para as composições efetuarem a abordagem.

Uma equipe da Polícia Civil iniciou o trabalho de abordagem do veículo, mas a dupla empreendeu fuga. Momento depois, os policiais conseguiram interceptar o veículo e, ao examinar o interior do carro, se depararam com cerca de 1,4 kg de maconha prensada.





Os ocupantes do veículo foram identificados como Isaías Abreu de Sousa (22), que possui passagem por receptação, e Maria Fabiana de Albuquerque Soares, (32) sem antecedentes. Os suspeitos e a droga foram levados para a Delegacia Regional de Baturité, e após os procedimentos legais, os indivíduos foram encaminhados para a unidade prisional, onde ficarão à disposição do Poder Judiciário.





Denúncia





As forças de segurança contam com a ajuda da população para o envio de informações que auxiliem no combate de praticas ilícitas. A Delegacia Regional de Baturité disponibiliza um número para denúncias para onde podem ser repassadas informações que ajudem os trabalhos investigativos. As denúncias podem ser feitas para o número (85) 99921-8236, por meio de mensagens, áudios e vídeos. As informações também podem ser repassadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Polícia Civil CE)