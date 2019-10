Empresa da China cria vaso sanitário inteligente

O objetivo da Xiaomi, na realidade, é criar uma casa inteligente, a qual todos os cômodos e utensílios possam ser interligados.

A empresa chinesa Xiaomi apresentou seu mais recente lançamento tecnológico: o Smart Toilet Zero, um vaso sanitário de alta tecnologia.





Com design ultrafino, o vaso sanitário é feito de cerâmica Dongpeng em formato cilíndrico e apresenta três velocidades e três níveis de temperatura em seu sistema de descarga.





O vaso sanitário integra a auto limpeza a partir de spray de água, que borrifa em grande angular, e em seguida aplica jatos de ar para remover as partículas e gotas de água, informa o site TecMundo.





Além disso, essa barra de pulverização é composta de um material antibacteriano, evitando o acúmulo de sujeiras e compostos.





Todas as funções do vaso sanitário tecnológicos são controladas a partir do MIJIA App ou de um controle remoto sem fio instalado no banheiro inteligente.