A Secretaria da Fazenda do Ceará vai relançar em novembro um novo modelo do programa “Sua Nota Vale Dinheiro “. A proposta é oferecer ao contribuinte que cadastrar a sua nota fiscal condições especiais para recarga em celular pré-pago e descontos no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).





O modelo tem como inspiração o programa Nota Potiguar, da Sefaz do Rio Grande do Norte. (CN7)