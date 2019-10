ES: Família suspeita de usar carne de cachorro para fazer linguiça alega que protegia os animais

A família presa por vender carne de cachorro e gato em Guarapari, no Espírito Santo, disse à polícia que protegia os animais. Na casa deles, os policiais encontraram 52 animais, entre cães e gatos, em situação insalubre.





Pai, mãe e filha foram presos em Meaípe, na última sexta-feira (18). “Uma sujeira completamente absurda, a quantidade de animais para uma casa é completamente insalubre, alimentação, água. Nada disponível”, disse um policial.





De acordo com informações do G1, no porão da casa, foram encontrados restos mortais dos animais. A participação de mais um suspeito ainda está sendo investigada.





A família retirava a carne e vendia para uma outra pessoa que comercializava o produto em uma feira em Guarapari.





Denúncias





“As denúncias são da comercialização de carne e possível fabricação de linguiça, porém eles não comercializavam ali. Isso dificultou um pouco a descoberta há mais tempo”, disse uma outra policial que atendeu a ocorrência.





A gerente estadual de Vigilância e Saúde explicou que o abate e a comercialização da carne de cães e gatos para o consumo humano é crime.





“A legislação brasileira não permite o abate para consumo a carne de gato e cachorro. Tem uma lei e isso é considerado maus tratos aos animais, que são considerados animais domésticos”, disse Kelly Rose Areal.





(Guarantanews/G1)