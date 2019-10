Estudante universitário suspeito de traficar drogas sintéticas é preso pela Polícia Civil em Fortaleza

Uma investigação realizada pela Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou na prisão de um estudante universitário, envolvido no tráfico de drogas sintéticas, em Fortaleza. O suspeito foi capturado no momento que recebia, via Correios, um envelope contendo 98 comprimidos de ecstasy. O fato ocorreu nessa quinta-feira (10), no bairro Dias Macedo – Área Integrada de Segurança 7 (AIS 7).

A Polícia Civil chegou a George da Costa Soares Filho (26) – sem antecedentes criminais, após investigações acerca da atividade ilícita na Capital. No decorrer das apurações, a divisão especializada recebeu informações que o suspeito receberia uma encomenda contendo os entorpecentes, que normalmente são utilizados em festas de música eletrônica. Em posse dos indícios colhidos pela Polícia Civil, a equipe diligenciou até a casa de George, onde visualizaram o momento em que ele recebeu o material.





De imediato, os policiais civis realizaram a abordagem ao estudante, que confessou haver drogas dentro do envelope. No total, foram apreendidos 98 comprimidos de ecstasy nas cores rosa e azul. O suspeito afirmou ainda que os entorpecentes eram para consumo próprio e de mais quatro amigos, durante uma festa de música eletrônica. No imóvel, foram apreendidos quatro celulares e uma balança de precisão. George foi encaminhado para a sede da DCTD, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. A Polícia Civil agora investiga o envolvimento de outras pessoas no esquema criminoso.









Denúncia





A população pode colaborar com os trabalhos investigativos repassando informações que tenha conhecimento sobre o tráfico de drogas. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), para o (85) 3472-1550, da DCTD, ou ainda para o número (85) 98895-5749, que é o WhatsApp da Divisão, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.‬‬‬‬





Fonte: Polícia Civil