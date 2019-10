SOBRAL: PRF APREENDE ANIMAIS SILVESTRES E RECUPERA CARRO ROUBADO

No dia 12 de outubro de 2019 por volta das 2h da manhã, equipe PRF de plantão na Unidade de Sobral, km 221 da BR 222, abordou veículo Toyota/Corolla conduzido por homem de 62 anos. Após perceber condutor nervoso, foi realizado revista detalhada em seu veículo, quando conseguiu encontrar oculto no veículo caixas contendo animais silvestres (aves): 45 filhotes de papagaio e 6 patativas. Animais estavam acondicionados em caixas de papelão e madeira, estavam estressados e confinados em uma pequena área. Motorista informou que estava vindo de Teresina/PI e iria para Fortaleza/CE. Por crime ambiental condutor juntamente com veículo e os animais foram encaminhados à Delegacia Regional de Sobral/CE.

Com o aumento da fiscalização, também em Sobral/CE, no dia 10 de outubro, última quinta-feira, equipe ao abordar um Fiat Siena de cor branca do Rio de Janeiro, suspeitaram de alguns detalhes da identificação do veículo. Foi realizado uma vistoria detalhada e minuciosa, conseguiram determinar que o veículo estava com placa clonada. O veículo se tratava na realizada de um outro de mesma características roubado no Estado do Rio de Janeiro. Assim foi dado ordem de prisão ao condutor e encaminhado com o veículo para Delegacia Regional de Sobral/CE por receptação e adulteração veicular.

O setor de Comunicação Social da PRF/CE também ressalta o aumento da fiscalização nos trechos de maior acidentalidade no Estado. Na zona norte do Ceará, equipes PRFs intensificaram abordagens nos trechos urbanos onde a BR222 cruza os Municípios de Tianguá, Forquilha, Frecheirinha, Itapajé e Sobral, locais com auto índice de acidentes. Com os trabalhos, a PRF busca a conscientização dos condutores sobre as normas de trânsito e segurança com o fim de evitar acidentes.





Também com o intuito de aumentar a segurança na rodovia estão sendo realizadas fiscalizações contra o excesso de peso nos veículos de carga. A problemática do excesso de peso danifica a malha viária, produzindo deformações e buracos no asfalto, afetando a segurança. Também este prblema afeta a segurança dos veículos que transportam carga além de sua capacidade técnica. Nos últimos 3 meses foram retirados de circulação mais de 235 toneladas de carga excedente apenas entre os Município de Croatá e Tianguá.





BDcom/CE