Feira solidária beneficia Santa Casa de Misericórdia de Sobral

O município de Sobral recebe, de 8 a 12 de novembro, uma feira solidária com mercadorias doadas pela Receita Federal. A ação que será realizada durante cinco dias, das 8h às 17h, tem como objetivo arrecadar uma quantia que irá atender projetos de melhorias no Hospital do Coração, unidade de saúde do complexo Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e Hospital Maternidade de Quixadá.





Com a arrecadação o Hospital do Coração pretende adquirir um Polígrafo, equipamento eletromédico computadorizado, para realização de procedimentos de Hemodinâmica, desenvolvido com a mais avançada tecnologia. "Queremos ampliar os serviços e implantar novos procedimentos e para isso temos que ter novos equipamentos disponíveis. Após a compra vamos ter facilidade para baixar o custo desses procedimentos para a população", explicou o diretor técnico do Hospital do Coração, Dr. David Carneiro Neto,





Entre os itens ofertados estão perfumes, celulares, eletrônicos, aparelhos de som, roupas, utensílios domésticos, itens de pesca e produtos de beleza. Os produtos são oferecidos com preço abaixo do valor de mercado, mas cada pessoa pode comprar até R$ 1.000,00 em mercadorias. Na ocasião, será aceito pagamento em dinheiro e no cartão de crédito. Durante a compra os clientes devem apresentar RG e CPF.