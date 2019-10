Fortaleza vence Chapecoense por 2 a 0

Time catarinense permanece na lanterna do Brasileiro.

O Fortaleza derrotou a Chapecoense por 2 a 0 em jogo desta quarta (9) válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro que começou às 20h30 (horário de Brasília). Com este resultado a equipe catarinense permanece na lanterna da competição.





O primeiro gol da partida saiu no início do segundo tempo. Romarinho é derrubado pelo meia Campanharo dentro da área da Chapecoense e o árbitro marca pênalti, que é convertido por Wellington Paulista aos 4 minutos.





E o segundo gol do time cearense também saiu dos pés do camisa 9 do time cearense. Após passe do volante Felipe, Wellington Paulista recebe na entrada da área, limpa a jogada e bate para vencer o goleiro João Ricardo.





(Agência Brasil)

Foto: LC MOREIRA/ESTADÃO CONTEÚDO