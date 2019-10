Governo do Ceará não confirma mortes em prédio que desabou

Segundo prefeitura, nove pessoas foram resgatadas com vida.

Nota conjunta do governo do Ceará e da prefeitura de Fortaleza informou que nove pessoas foram resgatadas com vida do Edifício Andrea, que desabou na manhã desta terça-feira (15) em um bairro de classe média da capital cearense. Diferentemete do que havia sido divulgado pela Defesa Civil do Estado, o comunicado não cita o registro de mortes em razão do desabamento.





“A expectativa é que, no momento do acidente, 18 pessoas estivessem no prédio que desabou e nas imediações. Até agora, foram realizados nove resgates de vítimas com vida”, destacou a nota. A Secretaria de Saúde de Fortaleza acionou o protocolo de ocorrências com múltiplas vítimas e o Instituto Doutor José Frota disponibilizou salas de cirurgia e equipes médicas que estão de sobreaviso.





Ainda segundo o comunicado, as vítimas resgatadas estão sendo avaliadas e, conforme a gravidade do quadro, são transferidas para unidades da rede hospitalar conforme o perfil de cada caso. “Equipes de resgate trabalham no sentido de resgatar as vítimas reportadas pelas famílias como desaparecidas". O trabalho de resgate, de acordo com a nota, se mantém ininterrupto.





(AgBr)