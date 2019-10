Sobrevivente de desabamento de prédio envia selfie sob escombros para familiares

O estudante de arquitetura, David Sampaio, ficou soterrado durante o desabamento do Edifício Andrea, em Fortaleza. O jovem resolveu tirar uma selfie para comunicar aos amigos e familiares que está vivo. A foto foi enviada a um grupo da família de David.





David Sampaio afirmou minutos antes em um grupo de Whatsapp que as condições do edifício estavam críticas. A estrutura de concreto dos pilares estava quebrada e tinha ferragens expostas. A situação chamou atenção dos amigos, que aconselharam o jovem a conversar com o síndico.

O estudante morava no primeiro andar do edifício e foi a oitava pessoa resgatada com vida. O desabamento aconteceu por volta das 10h30 da manhã e algumas casas próximas ao prédio ficaram sem energia elétrica. Testemunhas disseram que viram pessoas dentro do prédio e moradores saindo correndo de dentro do condomínio.





(Diário de Pernambuco)