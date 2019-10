Grendene recebe visita de representantes da segurança pública de Sobral

Na última quinta-feira, dia 3, a Grendene recebeu a visita de representantes do 3º batalhão da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas - CIOPAER.





Os visitantes conheceram o processo produtivo e as ações que a Grendene pratica para o desenvolvimento de seus colaboradores, além de conversar sobre as questões de segurança da cidade. A Grendene vem buscando sempre contribuir para a transformação de Sobral e região em vários setores do desenvolvimento.