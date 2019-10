HOMEM É EXECUTADO COM VÁRIOS TIROS EM COREAÚ/CE

Na tarde deste domingo, dia 6, por volta das 14:30h, foi registrado um homicídio a bala no município de Coreaú. A vítima foi identificado como Chibo Alberi.





Execução





Segundo informações, um motoqueiro chegou sozinho na residência da vítima, indagou quem era Chico Alberi e em seguida o executou com vários tiros na cabeça. Logo após o crime, o assassino fugiu em rumo ignorado.





Ressalta-se que, no dia 26 de maio do corrente ano, o genitor de Chico Alberi, Alberi Gomes do Nascimento (Alberi Cobrador), foi executado a bala em um bar na Vila São Francisco, em Coreaú.





A Polícia Civil irá investigar o crime, através de inquérito policial.





(Sobral 24 horas)