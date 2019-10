HOMENAGEM DOS QUE FAZEM O CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, DA UVA, À MEMÓRIA DE JACKSON MARQUES BEZERRA

"Viver é deixar marcas.





Durante toda nossa vida produzimos marcas, particularmente em nossas famílias e em todas as pessoas que se situam ao nosso redor.





Durante a infância, marcamos nossos pais, com muito carinho a afabilidade.





No colégio, marcamos nossos professores e nossos colegas de sala, principalmente.





No trabalho, marcamos nossos parceiros de labutas e a todos aqueles que convivem conosco.





Nosso querido Jackson, com certeza, deixou boas marcas, por isso estamos hoje aqui rezando por ele.





Jackson deixou inesquecíveis marcas em sua família, ao ser um filho e um irmão sempre presente, amoroso e companheiro.





Igualmente, deixou fortes marcas na nossa Universidade, em especial no curso de Ciências Contábeis, onde trabalhou durante 7 anos, deixando amigos entre docentes, discentes e demais colaboradores da Instituição.





Todos lembramos com saudades de Jackson, ainda muito jovem, caminhando nos corredores desta Universidade, sempre realizando com desenvoltura e responsabilidade as tarefas que lhes eram confiadas.





Jackson, que ao ser aprovado para cargo público, na prefeitura de nossa cidade, devido ao reconhecimento de seu trabalho sempre bem realizado, ao se despedir, teve a oportunidade de indicar um substituto, e indicou seu querido irmão, nosso Luiz Carlos.





Luiz Carlos que tanto honra a indicação do seu irmão, ao dedicar-se tão bem às atividades do curso de Ciências Contábeis, sendo nosso zeloso e competente secretário administrativo, pois conhecedor de todos os procedimentos inerentes às suas funções.





Enfim, o que nos conforta diante do repentino e brutal afastamento do Jackson do convívio de seus amigos e de sua família chama-se fé.





Fé que acabamos de professar, ao agradecermos a Deus pela oportunidade de ter convivido com tão agradável pessoa, que muito nos ensinou com sua integridade, honestidade e retidão naquilo que fazia, apesar da sua pouca idade e experiência de vida.





Portanto, meu caro Luiz Carlos e sua distinta família, saibam que Jackson deixou suas marcas em cada um de nós, que fazemos o curso de Ciências Contábeis, tanto que seu nome, em reconhecimento ao seu trabalho, encontra-se gravado em nossa placa de comemoração aos 35 anos do curso.





Neste momento em que recordamos as marcas deixadas pelo Jackson em nossas vidas, também somos chamados a refletir sobre quais tipos de marcas estamos deixando na vida das pessoas que encontramos, no nosso dia a dia?





Que marcas estamos deixando nas nossas famílias, nos nossos amigos, nas pessoas que convivem com a gente?





Refletindo sobre a brevidade da vida, aproveitemos o tempo que hoje nós temos para deixarmos boas marcas na vida das pessoas que nos cercam.





Querido amigo Jackson, nosso muito obrigado por ter convivido conosco, receba esta singela homenagem póstuma e, com a graça de Deus, descanse em paz!"

Foto: Professor Mestre, Francisco José Carneiro Linhares, Jackson Marques Bezerra e Professora Doutoranda, Luciene Santos Lima, Coordenadores do Curso de Ciências Contábeis – UVA, quando Jackson Bezerra trabalhava na UVA