Icoenses escapam de desabamento de prédio em Fortaleza; foram almoçar antes

Os icoenses Rogério Oliveira, 33 anos, e seu avô, Osmildio Martins, 83, escaparam do desabamento de um prédio de sete andares na manhã desta terça-feira (15), em Fortaleza.





Rogério Oliveira e o avô chegaram à capital cearense por volta das 6 horas da manhã desta terça-feira para uma consulta médica. Após o atendimento medico, os dois pretendiam descansar no Edifício Andrea, localizado no cruzamento da Rua Tomás Acioli com Rua Tibúrcio Cavalcante, no Bairro Dionísio Torres, em Fortaleza.

Avô e neto escaparam de desabamento de prédio em Fortaleza. Foto de divulgação





“Resolvemos almoçar antes em um restaurante e quando vi na TV o desastre que aconteceu no prédio que íamos descansar, fiquei surpreso, foi um choque, não tive mais coragem de ir lá”, contou Rogério Oliveira.





O apartamento onde neto e o avô iriam repousar ficava no terceiro andar do edifício. “Até domingo passado tinha mais icoenses no prédio, hospedados para uma festa realizada tradicionalmente aqui em Fortaleza, a festa do Hawaii”, lembrou Rogério.





Rogério Oliveira tem uma barbearia localizada na Rua Francisco Maciel em Icó e reside no Bairro BNH, já seu avó, Osmildio Martins é residente no Conjunto GH2, zona rural de Icó. Ambos passam bem é já estão se deslocando para a cidade de Icó.





Fonte: Diário do Nordeste c/ colaboração de Gustavo Veras