Indignado, Boris questiona: Porque a ONU, o Papa, a França e as ONGs ainda não se manifestaram? (Veja o Vídeo)

O derramamento de óleo em praias do nordeste brasileiro pode ter sido criminoso.

Um relatório da Petrobras concluiu que as manchas encontradas em praias do litoral do Nordeste seriam uma mistura de óleos provenientes da Venezuela.





150 pontos foram atingidos, em 63 cidades nos 9 estados nordestinos, inclusive o mar de Salvador, na Bahia.





Sem dúvida, um desastre ambiental.





Entretanto, até o presente momento, nenhuma manifestação da ONU, do Papa Francisco, de Emmanuel Macron ou das ONGs, que tanto se preocupam com o meio ambiente.





Boris Casoy reagiu indignado com esse inadmissível silêncio.





Fonte: Jornal das Cidades Online