Jogos de ida das Semifinais da Taça Fares Lopes começam neste sábado (12)

As Semifinais da Taça Fares Lopes vão começar! Neste sábado (12), o duelo Guarany (S) x FC Atlético abre os jogos de ida, às 17h, no Junco. Na Primeira Fase, o Guarasol terminou em terceiro lugar com três vitórias, quatro empates e uma derrota. A Águia da Precabura finalizou em segundo com quatro triunfos, dois empates e duas derrotas.





Na segunda-feira (14), com transmissão da FCF TV, é a vez de Floresta x Caucaia, às 15h30, no PV. O Verdão da Vila se classificou na primeira etapa em quarto lugar com três vitórias, dois empates e duas derrotas. A Raposa Metropolitana encerrou como líder com quatro triunfos, três resultados iguais e uma derrota.





De acordo com o REC, ao final dos jogos de ida e volta, o clube que somar o maior número de pontos em cada confronto estará classificado para a Fase Final. Em caso de empate em pontos ganhos, o desempate para indicação do clube classificado será efetuado, observando-se: 1º) maior saldo de gols; 2º) cobrança de pênaltis, de acordo com os critérios adotados pela IFAB.





(FCF)