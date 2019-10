Inscrições para o Vestibular 2020.1 da UVA estão abertas a partir de hoje

Em edital lançado no inicio da segunda quinzena de setembro, a UVA destacou que serão ofertadas 836 vagas, para novos acadêmicos de dezenove cursos de graduação. De acordo com o certame reservadas, 50% das vagas por curso/turno/modalidade e distribuídas por cotas para autodeclarados pretos, pardos ou indígenas e 3% de suas vagas da ampla disputa para Pessoas com Deficiência (PcD).

Ainda segundo o documento, doadores de sangue, funcionários técnicos e administrativos da Universidade e deficientes físicos terão direito a isenção de taxas, desde que atendidos os critérios do edital.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site da universidade e seguem até o dia 01 de novembro. Já as provas deverão ser aplicadas no município de Sobral no dia 08 de dezembro de 2019, no intervalo das 08 as 17hs, e em local a ser indicado no Cartão de Informação. O edital completo pode ser conferido no endereço: http://www.uvanet.br/