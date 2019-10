Jovem de 25 anos morre dois dias após ser esfaqueada pelo ex-companheiro na cidade de Aracati

A morte de uma jovem mãe de 25 anos de idade pode se transformar em mais um caso de feminicídio no Ceará. O fato aconteceu no Município de Aracati, no Litoral Leste do estado (a 149Km de Fortaleza), onde a garota morreu nesta terça-feira (8), dois após ter sido esfaqueada pelo ex-companheiro.





O óbito de Karla Andrezza Batista Silvestre foi confirmado, ontem, no Hospital de Aracati, para onde ela foi levada pela família após passar mal em sua residência, na localidade de Tabuleiro do Cabreiro. Ela havia sido esfaqueada na noite do último domingo, por volta das 23 horas, pelo ex-companheiro, identificado como Sérgio Castro Pereira, 24. O casal havia se separado e o homem não aceitava o fim do relacionamento.





No dia do crime, Karla Andrezza foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Aracati e atendida pela equipe médica de plantão. Segundo a família, durante o atendimento, a equipe de plantão considerou que o ferimento no tórax era apenas superficial e, após p ferimento ter sido suturado, a paciente foi mandada para casa.





No entanto, na tarde de ontem, Karla passou a se sentir mal, teria sofrido uma hemorragia e acabou morrendo no hospital.





Inquérito





O acusado do crime teria se apresentado na Delegacia Regional de Polícia Civil de Aracati e prestado depoimento. Como não houve circunstância de flagrância, Sérgio foi liberado em seguida. O caso será apurado através de inquérito .





(Fernando Ribeiro)