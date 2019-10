Maria do Rosário chama Moro de "juiz Ladrão"

Maria do Rosário, a icônica deputada do PT, chamou o ministro da Justiça Sérgio Moro de juiz ladrão ao criticar a PEC que determina a prisão de condenados em segunda instância durante a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nesta terça-feira (15).





Em tom exaltado, Rosário afirmou: “O que vossas excelências estão tentando é fazer pura politicagem. (…) Vossas excelências estão a serviço de um juiz ladrão, Sérgio Moro. Eu estou repetindo aqui as palavras de Glauber, porque Glauber deu essa opinião. O que foi Sérgio Moro se não um juiz ladrão?”.





Em julho, o deputado do PSOL, aliado do PT, Glauber Braga chamou o Ex-Juiz da Lava Jato de ladrão durante audiência com o ministro presente na Câmara.





Sergio Moro é hoje, segundo pesquisas, a personalidade política mais bem avaliada pela população.





(R. Curitiba)