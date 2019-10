PMs DO RAIO APREENDEM MENOR COM ARMA DE FOGO

Na noite de ontem (14/10), dois homens roubaram uma motocicleta de um homem na BR 222 nas proximidades da entrada do Setor VI Jaibaras.





Várias equipes policiais foram acionadas e a motocicleta foi recuperada pela equipe Força Tática do 3° BPM ainda na BR 222, e um dos suspeitos preso pela Equipe RAIO 04 nas proximidades do Matadouro na pose de um Revólver Calibre 38 com seis munições intactas e um celular pertencente a vítima.





O menor de idade foi conduzido para a Delegacia 24 horas de Sobral, onde foi reconhecido pela vítima.





Fonte: Sobral 190