Modelo sai de casa com o marido na Serrinha e desaparece

Uma mulher identificada como Maria Lucilene da Silva Monteiro, de 38 anos, saiu com o marido na última terça-feira (15), e não apareceu mais em casa.





De acordo com a família, ela foi vista pela última vez saindo de casa com o marido de carro, de um condomínio no bairro Serrinha. Ela tem uma filha de 12 anos, mas na noite em que desapareceu ela estava dormindo na casa da avó.





A família de Lucilene disse que ela saiu com o marido, em seguida ele voltou para casa e até agora a esposa não apareceu. Depois que ele voltou para o condomínio, ele saiu novamente e ninguém conseguiu ter mais nenhum contato com ele.





Familiares de Lucilene disseram que ela sempre foi muito responsável e trabalha há muito tempo no mesmo lugar. A família está desesperada a procura de Lucilene. O caso já está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





(Cnews)