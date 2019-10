PCC pagou advogados do PT para derrubar portaria do ministro Sérgio Moro

Reportagem da Record TV foi publicada no perfil de Bolsonaro.



O presidente Jair Bolsonaro publicou na tarde deste domingo (6) reportagem do Jornal da Record (Record TV) que mostra investigação do Ministério Público de São Paulo sobre o pagamento milionário do Primeiro Comando da Capital (PCC) para advogados do Partido dos Trabalhadores (PT) e uma Organização Não-Governamental (ONG) do Rio de Janeiro.





Segundo o MP, mensagens encontradas no celular de um integrante da facção criminosa mostra que o dinheiro foi utilizado para tentar derrubar as restrições a visitas nos presídios federais.





Veja o post e a reportagem:

Com informações do CN7