SOBRAL: FATALIDADE, PROFESSOR MORRE AO CAIR DE ESCADA

No início da tarde de hoje (06.10), a polícia militar foi acionada para uma ocorrência na Avenida Pericentral, nas proximidades do posto de combustível 13 de Maio, no Bairro Campo dos Velhos.





As informações chegadas até a nossa equipe de reportagem, dão conta de que um Professor estaria realizando uma mudança para Fortaleza, e que durante a mudança caiu de uma escada, vindo a óbito.





Uma equipe da Perícia esteve no local do sinistro, realizou os trabalhos periciais, encaminhando em seguida o corpo para ser necropsiado no IML.





Fonte: Com informações do Blog Tiro e Queda Notícias