PM APREENDE TRÊS FUZIS DENTRO DE POSTE NO MORRO DA SERRINHA NO RJ

Policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) foram surpreendidos pela "criatividade" de criminosos do Morro da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte do Rio. Durante uma operação na manhã desta quinta-feira (31), os militares encontraram três fuzis escondidos dentro de um poste de energia elétrica em uma das ruas da comunidade.





A ação começou nas primeiras horas de hoje e houve intenso tiroteio, mas ninguém ficou ferido, segundo a Polícia Militar. Após vasculharem a área, os policiais encontraram o poste, com uma abertura e um pedaço de papelão cobrindo o buraco. Com o auxílio de uma picareta, um PM retirou as armas do local.

