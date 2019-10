Prefeitura de Sobral realiza I Feirão de Emprego de Sobral dia 1º de novembro

No dia 1º de novembro, será realizado no Centro de Convenções o "I Feirão de Emprego de Sobral". O momento visa a recolocação para o mercado de trabalho com vagas ofertadas por empresas, de modo a aproximar oferta e demanda de mão de obra qualificada. O objetivo é incentivar a geração de emprego e renda no município.





Durante o Feirão haverá a captação de vagas, fomento de novos negócios através de palestras de empreendedorismo e orientação profissional, espaços para network e promoção de qualificação. É necessário apresentar os seguintes documentos: RG, CPF e carteira profissional. Além desses, os interessados devem levar ainda currículo e comprovante de residência em Sobral.





O evento é uma realização da Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico (STDE), Instituto de Desenvolvimento de Tecnologias em Agropecuária e Recursos Hídricos (Idetagro) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). Conta com a parceria do Sebrae, Senac, Sesc, Senai, CIEE, Seta Estágios, SINE/IDT, Superintendência Regional do Trabalho no Ceará e Global Gráfica.





(Blog Sobral/Ce)