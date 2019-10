POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL FAZ APREENSÃO DE DUAS ARMAS DE FOGO COM AUXÍLIO DO CÃO FAREJADOR "RAGNAR"

Na data de hoje 10/10/2019, por meio de uma denúncia anônima, uma equipe da Delegacia Municipal de Sobral, deslocou-se para uma diligência no bairro Terrenos Novos, juntamente com o cão farejador "Ragnar" (Raça: Pastor Belga Malinois)





Chegando na residência suspeita, avistaram e abordaram o dono da casa identificado como José Rodrigues Matias. Os policiais civis conversaram com o Senhor José a respeito da denúncia e ele negou que tivesse armas em casa, permitindo assim a entrada dos policiais para uma vistoria.





Com isso, o condutor do cão farejador Ragnar, juntamente com outros inspetores entraram na residência e iniciaram a busca. Passando por um dos quartos o cão farejador indicou embaixo da cama uma arma de fogo do tipo espingarda cartucheira desmontada em três pedaços (calibre 36). Continuando a revista, foi encontrado no outro quarto no forro do colchão, indicado pelo cão farejador, outra arma de fogo do tipo revólver calibre 32 com duas munições.





Terminado a revista, os policiais civis apreenderam tudo e conduziram o suspeito para a delegacia.





Isso mostra a importância de um cão farejador no auxílio em revista e abordagem para um trabalho mais célere e eficiente.