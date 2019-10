BPRAIO PRENDE JOVEM ACUSADO DE TRÁFICO DE DROGA NO CENTRO DA CIDADE DE HIDROLÂNDIA

O fato foi registrado na noite desta quarta feira 09/10/2019, na Rua Francisco Mesquita Pereira, Centro de Hidrolândia.





Era por volta das 19 horas, quando Raio/Santa Quitéria, abordou um indivíduo, conhecido como: MERENDINHA o qual haviam denuncias de que fazia tráfico de maconha, após busca no mesmo e não encontrado nada foi solicitado uma busca e autorizada pelo suspeito. Na residência do mesmo, foi encontrado 17 buchas de maconha e 20 reais. Diante da situação o mesmo foi encaminhado até a delegacia de Canindé e autuado no ART 33 da LEI 11343 - (tráfico de drogas).





ACUSADO: Antônio Marlon Soares de Farias, 21 anos, residente no local da prisão.





MATERIAL APREENDIDO:

- 17 buchas de maconha, total de 16,5g



Todo trabalho foi realizado pela equipe BPRAIO/Santa Quitéria.