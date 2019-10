Polícia militar recupera moto roubada e apreende menor

Policiais militares da Uniseg Sobral recuperaram uma motocicleta Honda Biz, com queixa de roubo, na tarde desta quinta-feira (10). A motocicleta, roubada no dia 9 de outubro, na rua Menino Deus, foi encontrada em posse de um adolescente, na rua Ubiratã Bastos, no bairro Padre Palhano. O veículo e o menor foram conduzidos à delegacia de Sobral para os procedimentos cabíveis.





