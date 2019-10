Polícia Civil desarticula esquema de tráfico de drogas no Cariri e sequestra imóveis avaliados em R$ 200 mil

Policiais civis do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) do Cariri realizaram uma operação, na manhã desta segunda-feira (7), para cumprir dois mandados de prisão preventiva, e também o sequestro de dois imóveis avaliados em cerca de R$ 200 mil, oriundos do comércio de entorpecentes, na cidade de Juazeiro do Norte – Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19). Um casal foi preso, após a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) desarticular um esquema criminoso na região, que envolvia outras pessoas presas em ações anteriores. Essa é mais uma ofensiva do NCTD, que só neste ano, já apreendeu mais de 128 quilos de drogas na região do Cariri, com 102 pessoas presas em flagrante em posse dos ilícitos.



O casal, José Erivan Pereira de Souza (24), vulgo “Neguinho Acerola”, com antecedentes por homicídio, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo; e Antônia Regislania Rodrigues de Sousa (21) – sem antecedentes criminais, foi preso por força da ordem judicial. Dois imóveis, situados nos bairros Vila Três Maria e Frei Damião, pertencentes aos suspeitos, e que eram utilizados para armazenar drogas, foram sequestrados, após decisão do Poder Judiciário local, por meio de representação por parte do NCTD.



As equipes do Núcleo especializado chegaram ao casal, após as prisões de quatro pessoas, neste ano de 2019, que integravam o mesmo grupo. No dia 29 de maio, Romário Bruce de Sousa (23), natural de Santo André, em São Paulo, foi preso pelo NCTD com um quilo de cocaína, quando desembarcava em uma rodoviária na cidade de Juazeiro do Norte.



Dias depois, em 2 de julho, um casal investigado pelo NCTD, também foi preso com drogas. Jéssica Talita Nascimento da Silva (23) e Carlos Henrique dos Santos Ribeiro (22) estavam em posse de 1,6 quilo de cocaína, 360 gramas de crack, além de apetrechos utilizados na atividade ilícita. Assim como Romário Bruce, o casal também foi preso na rodoviária da cidade. Já no dia 30 de julho, Jefferson Lucas dos Santos (23) foi autuado em posse de um quilo de pasta base de cocaína e 500 gramas de cocaína, uma balança de precisão e uma prensa hidráulica, no bairro Vila Três Marias. O homem foi autuado em flagrante pelo crime.



Após o cumprimento dos mandados de hoje, o casal foi levado à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foi ouvido. Agora, os suspeitos serão encaminhados para unidades prisionais, onde ficarão à disposição da Justiça.

Denúncia



A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam ajudar na localização de suspeitos envolvidos no tráfico de entorpecentes, na região do Cariri. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 99997-7275, que é o WhatsApp do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Fonte: Polícia Civil do Ceará