Polícia Civil prende empresário e apreende mais 20 quilos de maconha em Ubajara

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD) e do Departamento de Polícia do Interior Norte (DPI Norte), desarticulou um esquema criminoso de tráfico de drogas que funcionava nas cidades de Ubajara e Ibiapina, cidades pertencentes à Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14). Na ação policial, realizada na noite dessa quarta-feira (02), foram capturadas duas pessoas e apreendidos 20,7 quilos de maconha.





Foram presos Paulo Martins Bráz (38), que responde por porte ilegal de arma de fogo e receptação, e Erivalda Pereira da Silva (49), vulgo “Valda”, sem antecedentes criminais. As investigações desenvolvidas pela DCTD apontaram que Paulo, que é empresário e possui uma empresa no ramo da construção civil, seria o responsável pela distribuição de drogas nas cidades de Ubajara e Ibiapina. O homem utilizava o carro da empresa para o transporte da droga, como forma de não chamar a atenção dos policiais.

Com as investigações em andamento, os policiais civis da DCTD se deslocaram até a cidade de Ubajara onde localizaram o suspeito. Após realizar um levantamento, eles descobriram que Paulo utilizava um sítio de Erivalda para a guarda da droga. Desta forma, os policiais localizaram no banheiro do sítio, localizado em Buritis, zona rural de Ubajara, 20,7 quilos de maconha. A dupla acabou presa. Além da droga, a Polícia apreendeu diversos comprovantes de movimentação financeira, cartões de crédito, uma maquineta, quatro aparelhos celulares, uma mala – utilizada para o transporte da droga – e o veículo da empresa pertencente a Paulo. Todo o material, junto com os presos, foram transportados para a sede da DCTD em Fortaleza, onde Paulo e “Valda” foram autuados em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas.





Canais de denúncia





A população pode colaborar com os trabalhos investigativos repassando informações que tenha conhecimento sobre o tráfico de drogas. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), para o (85) 3472-1550, da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), ou ainda para o número (85) 98895-5749, que é o WhatsApp da Divisão, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.‬‬‬‬





Fonte: Polícia Civil