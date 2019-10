Presidente da Câmara de Milhã é preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira

Nos bastidores, a suspeita é que ele tenha assediado a própria filha.



A Polícia Civil, através da Delegacia Regional de Senador Pompeu, realizou na manhã desta quinta-feira (3),, juntamente com o Departamento de Policiamento do Interior Sul, o cumprimento de um mandato de prisão preventiva contra o vereador e presidente da Câmara Municipal de Milhã, Francisco Mairton Batista (PT), conhecido popularmente como Mairton do Sindicato.





No momento da prisão, acontecia uma reunião na plenária da Câmara, onde o vereador Mairton participava. Os policiais cercaram o prédio, entraram e deram voz de prisão. Sem apresentar qualquer reação contrária, o vereador foi levado para uma viatura descaracterizada sem ser algemado. O petista foi encaminhado para a DRPC de Senador Pompeu.





Motivo da prisão





As autoridades ainda não se manifestaram sobre o caso. O que se sabe até o momento é que a prisão de Mairton não tem vínculo algum com o cargo que ocupa na Câmara de Milhã.





Em tempo





Nos bastidores, diz-se que a suspeita é que ele tenha assediado a própria filha.





